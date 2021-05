Tommaso Zorzi, addio al programma in prima serata: scelto il conduttore

Tommaso Zorzi dice addio al programma in prima serata: sembrava tutto pronto per il suo debutto e invece è cambiato il conduttore

Brutto colpo per i fan di Tommaso Zorzi. Sembrava tutto pronto per il suo debutto con un programma importante in prima serata, un format tutto nuovo, e invece il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è rimasto al palo.

Rumors insistenti infatti lo parlavano di un progetto avviato per un nuovo talk show su Italia Uno dal prossimo autunno. Ora però secondo Tv Blog è saltato tutto. O meglio, il programma ci sarà, ma al suo posto la rete ha scelto un altro noto personaggio tv. A condurre la trasmissione infatti sarà Elenoire Casalegno.

Il programma sembrava confezionato perfettamente per Zorzi. Una serie di inchieste giornalistiche con temi e linguaggi per un pubblico giovane, alternati a interventi in studio con alcuni ospiti ed esperti di attualità e tematiche varie. Secondo le indiscrezioni il numero zero del programma sarà registrato già questo fine mese, ma non con Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi, quale futuro in tv? Dopo il Grande Fratello Vip 5 non è facile ripetersi

Solo un cambio di obiettivi, oppure la popolarità televisiva dell’influencer incoronato come vincitore del GF Vip 5 sta scemando? Non è chiaro, ma se dovessero essere confermate le indiscrezioni della sostituzione in corsa con un personaggio tv più esperto, sarebbe un nuovo passo falso.

Il primo è arrivato con la chiusura in anticipo de ‘Il Punto Z‘ su Mediaset Play. Doveva essere il suo trampolino di lancio sfruttando l’onda lunga dell’enorme popolarità causata dalla partecipazione al reality di Canale 5. In realtà gli ascolti sotto il target fissato da Mediaset hanno fatto fallire il progetto.

Così Tommaso rimarrà opinionista insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi 2021 sino alla finale del 7 giugno. Poi però avrà l’estate per meditare sulle sue prossime mosse. Ma forse aveva ragione il suo mentore, Alfonso Signorini, che a ‘FQ Magazine’ criticava certe scelte: “Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che va costruita, non si può improvvisare”.