Archie è pronto ad avere una sorellina, la figlia di Harry e Meghan potrebbe arrivare a giorni e le indiscrezioni parlano di un nome già scelto

A distanza di due anni, Harry e Meghan sono pronti ad accogliere la piccola di casa. La notizia della gravidanza della duchessa del Sussex è uscita ormai mesi fa, quando il pancione era già bello in evidenza, ma la data dell’eventuale parto non era ancora noto: ormai sembra che Meghan sia agli sgoccioli.

LEGGI ANCHE > > > Oprah Winfrey, esperienza terribile per la conduttrice: brividi

NON PERDERTI > > > Eurovision, accuse ai Maneskin: arriva il comunicato dalla Francia

A giorni la piccola farà il suo ingresso in casa, negli Stati Uniti, stando alle indiscrezioni dei tabloid inglesi. Meghan, inizialmente era intenzionata a farsi assistere in casa, nella residenza di Montecito. In realtà, stando alle ultime sembrerebbe che Meghan si recherà in una clinica non appena sarà il momento.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Isola dei Famosi, eliminazione a sorpresa: pubblico spiazzato

Meghan e Harry: scelto il nome della bambina

Dall’Inghilterra non vi sono dubbi: la piccola di casa si chiamerà Diana, in onore di Lady D. L’indiscrezione viene direttamente dalla biografa della Royal Family, Angela Levin, la quale è certa che Meghan sarebbe orgogliosa di poter mettere quel nome alla secondogenita. Una delle strutture che ipoteticamente potrebbe accogliere la giovane neo mamma, sarebbe la Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, almeno stando a quanto riferito da Omid Scobie, amico intimo della Markle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, salta tutto per l’influencer: l’indiscrezione

Sembrerebbe che la struttura è una delle migliori negli Stati Uniti e la duchessa del Sussex godrebbe dei migliori confort affinché il parto possa andare a buon fine senza alcuna complicazione.