Silvia Toffanin, l’annuncio in diretta negli studi di ‘Verissimo’ fa impazzire i fan: accadrà presto, è una sorpresa per tutto il pubblico

Emma e Mahmood, Vera gemma reduce dall’Isola dei Famosi e la coppia di youtuber Luì e Sofì (per tutti i Me contro Te). Ma anche Gessica Notaro e tutti i finalisti di Amici 20 a cominciare dalla vincitrice del talent di Canale 5, Giulia Stabile.

Cos’hanno in comune? semplice, sono stati tutti ospiti nell’ultima puntata di ‘Verissimo’ che oggi, 22 maggio, ha concluso il suo ciclo stagionale di appuntamenti. Tutti nel salotto di Silvia Toffanin, ancora una volta elegantissima e perfettamente a suo agio nel ruolo di padrona di casa, che alla fine delle puntata ha ufficializzato il distacco dal pubblico, anche se sarà temporaneo in attesa che cominci la prossima stagione del talk show.

Ma la conduttrice compagna di Pier Silvio Berlusconi nei saluti finali ha anche dato una notizia bellissima per il pubblico. In realtà il programma continuerà nelle prossime settimane sotto un’altra forma. “Da sabato prossimo tornano le storie di ‘Verissimo’, potrete rivedere le interviste più belle. Ci saranno anche tanti contenuti inediti e cose che non avete mai visto. Quindi vi aspetto sabato prossimo alle 16, segnatevi già l’appuntamento”.

Silvia Toffanin è pronta per tornare subito in tv, il suo nuovo impegno su Canale 5

Invece di puntare su altre repliche, Canale 5 ha quindi deciso di sfruttare ancora un po’ l’onda lunga di una stagione che per il programma è stata da record. Più volte infatti ‘Verissimo’ ha sbaragliato tutta la concorrenza nella fascia pomeridiana del sabato dimostrando che nonostante i suoi 25 anni di vita è sempre freschissimo.

Merito anche della sobria conduzione della Toffanin che, salvo una breve pausa nel 2010, è al timo del programma da 15 edizioni. E lei oltre a tutto lo staff che l’accompagna, ha voluto salutare così i telespettatori: “Ci tenevo a ringraziarvi davvero molto, perché ci avete sempre dimostrato tanto affetto, anche nei momenti più difficili”.