Calciomercato Milan, niente Juve per Donnarumma: scelta la destinazione. Mino Raiola avrebbe deciso di portarlo in Spagna

In questo week end andrà in scena l’ultimo turno del campionato di Serie A, decisivo per assegnare i posti per la prossima Champions League. Dopo una stagione passata da protagonista, con tanto di titolo di Campione d’Inverno, il Milan cerca disperatamente i tre punti in casa dell’Atalanta. Con la vittoria i rossoneri staccherebbero automaticamente il pass per l’Europa che conta, senza dover guardare ai risultati altrui. La lotta con Napoli e Juventus è stata serratissima nelle ultime settimane e il pareggio con il Cagliari sa ancora di beffa. Pioli dovrà rinunciare a Ibra e si affida alla propria solidità difensiva. Donnarumma è stato uno dei migliori anche a San Siro 6 giorni fa, con parate che hanno evitato una sconfitta clamorosa. Il numero uno della Nazionale vorrebbe regalare la gioia di finire tra le prime quattro al proprio club, prima di affrontare delle attente valutazioni sul mercato. Il suo addio è assai probabile, visto che Maldini e Massara non possono garantirgli un contratto superiore agli 8 milioni di euro annui. Non abbastanza secondo Raiola che fiuta l’affare e lo sta proponendo ai top club europei.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, super colpo Mbappè: tutto fatto per il 2022!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva una stella europea in attacco: tifosi entusiasti

Calciomercato Milan, niente Juve per Donnarumma: si fa avanti il Barcellona

Sembrava ad un passo la firma con la Juventus, ma le difficoltà dei bianconeri nell’assicurarsi un posto in Champions hanno rallentato la trattativa. Nel frattempo le offerte pervenute a Mino Raiola sono cresciute, così come le manifestazioni di interesse. Secondo quanto riportato da As, l’ultima in ordine temporale proviene da Barcellona. I blaugrana stanno chiudendo al terzo posto l’attuale Liga e hanno bisogno di rinforzare la squadra per la prossima stagione. Le difficoltà di bilancio non consentono spese folli nemmeno al presidente Laporta, ingolosito dall’opportunità di arrivare ad uno dei migliori portieri del mondo a parametro zero. L’ingaggio non sarebbe un problema, così come accontentare le richieste del suo facoltoso agente. Ter Stegen finirebbe sul mercato per finanziare l’operazione e per lui le proposte, soprattutto in Premier League, non mancano. Resta da capire se Donnarumma deciderà di aspettare ancora la Jvuentus o sposerà il progetto spagnolo, sicuramente molto allettante.