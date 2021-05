Royal Family, nuove accuse e annuncio choc: “Totale abbandono”

Royal Family, nuove accuse e annuncio choc: ecco infatti cosa sta accadendo proprio in queste ultimissime ore.

L’intervista di Harry e Meghan da Oprah rilasciata a marzo ha creato un terremoto all’interno della Royal Family. Tra incomprensioni e accuse nemmeno troppo velate di razzismo, le due parti sono arrivate a completa rottura. Ora il duca del Sussex rincara la dose e sempre con la Winfrey affianco, torna a parlare della sua famiglia e delle difficoltà del loro rapporto.

Harry è diventato il protagonista di una nuova serie su Apple Tv, intitolata “The Me You Can’t See”, in cui viene ripreso mentre si sottopone ad una sessione di terapia con la nota presentatrice americana. Durante la prima puntata ha affermato che lui e Meghan Markle si sentivano “completamente impotenti” come reali. In più sono stati accolti con “silenzio e totale abbandono” ogni volta che chiedevano aiuto.

Mentre la coppia prestava servizio a palazzo, è stata sottoposta a enormi quantità di accuse sui social media che li hanno lasciati “completamente impotenti”.

Royal Family, il principe Harry lancia nuove accuse: “Siamo stati totalmente abbandonati”

“Abbiamo passato quattro anni cercando di far andare avanti nel migliore dei modi le cose. Abbiamo fatto tutto il possibile per rimanere lì e continuare a svolgere il nostro ruolo e il nostro lavoro“, sottolinea Harry. Il principe aggiunge poi che: “Quando Meghan pensò al suicidio non andai a parlarne con la mia famiglia, poichè sapevo che non ci avrebbero aiutati. Questo è stato uno dei motivi principali per partire, sentirsi intrappolati e controllati dalla paura, sia dai media che dal sistema stesso che non ci ha mai incoraggiato a parlare di questo tipo di trauma“.

Su domanda specifica di Oprah, il duca del Sussex ha anche affrontato un altro argomento doloroso: “Nostro padre Carlo volle che io e William ci occupassimo dei paparazzi e della stampa dopo la morte di nostra madre“.

“Solo perché hai sofferto non significa che i tuoi figli debbano soffrire, anzi, al contrario – se hai sofferto, fai tutto il possibile per assicurarti che qualunque esperienza negativa tu abbia avuto, tu possa renderla giusta per i tuoi figli“, conclude Harry.