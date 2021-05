Lady Gaga, tragica confessione: “Stuprata e lascia sul ciglio della strada”

Lady Gaga, tra le più famose cantanti del mondo, si è lasciata andare ad una tragica confessione: la donna sarebbe stata stuprata più volte. I dettagli della vicenda

Lady Gaga è una delle cantanti più famosi del panorama mondiale, ma la sua vita non è stata sempre rose e fiori. Più volte ha parlato di essere stata violentata quando aveva 19 anni, ma ora, ospite di Oprah Winfrey per la puntata della serie tv The Me You Can’t See, ha rilasciato ulteriori dettagli sulla triste storia. “Sono rimasta incinta dopo le violenze, poi sono stata scaricata all’angolo della strada”, una situazione che l’ha portata a pensare, probabilmente, anche ad un gesto estremo. Per riprendere in mano la sua vita è servito un importante e lento processo di cura.

Lady Gaga, i dettagli sullo stupro subito

“Ero diciannovenne e lavoravo nell’industria musicale. Un produttore mi disse dispogliarmi, ma rifiutai e me ne andai. Lui minacciò che avrebbe bruciato tutta la mia musica. Non smetteva di chiedermelo, mi sono sentita paralizzata a quel punto. Non lo ricordo neanche. Non sentivo più il mio corpo. Sono passata dal sentire dolore all’essere del tutto intorpidita”, i dettagli che Lady Gaga ha fatto emergere ma non è tutto qui.

“La persona che mi ha stuprata dopo mi ha scaricata davanti a casa dei miei genitori incinta, perché stavo vomitando e stavo male. Non dirò mai chi è. Capisco il movimento MeeToo e che alcune persone siano a proprio agio a parlarne, io non voglio affrontarlo mai più”.