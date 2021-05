Il pubblico aspetta con ansia l’uscita di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Universal ha annunciato una nuova data d’uscita al cinema.

I piccoli omini gialli che hanno conquistato piccoli e grandi stanno per tornare. Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo dopo un primo rinvio sembra essere pronto a vedere la luce del cinema. Infatti Universal ha annunciato la nuova data d’uscita, che è stata fissata al 1 luglio 2022. Dunque bisognerà attendere ancora un po’ per gustarsi il film al cinema.

Come ricorderanno i nostri lettori, Minions 2 sarebbe dovuto arrivare nelle sale ad agosto 2020 ma, a causa del lockdown in Francia, la data era stata posticipata al 2021. Lo studio francese Illumination McGuffin era stato costretto alla chiusura andando incontro a ritardi e all’impossibilità di completare il film in tempo per la data d’uscita. Ma nessun problema: meglio tardi che mai.

Minions 2, l’annuncio spiazza i fan: Universal fa chiarezza

In principio il 2020, poi il 2021… Oggi 1 luglio 2022. Sarà l’ultimo posticipo prima del lancio? L’intero pubblico mondiale spera in una risposta affermativa in quanto i piccoli omini gialli potrebbero rivelarsi la chiave di svolta per un settore, come quello del cinema, decisamente provato dalla pandemia da Covid.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo secondo molti sarebbe potuto uscire con netto anticipo ma, probabilmente Universal vuole assicurarsi di mantenere la release in sala quando i cinema saranno di nuovo aperti a pieno regime. Occorrerà dunque attendere ancora un po’ per ritrovare i simpatici Kevin, Stuart e Bob.