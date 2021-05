Ilary Blasi, Mediaset ha deciso: è la prima volta nella storia

Una misura necessaria visti i protocolli vigenti sul Covid-19 nel mondo, Ilary Blasi deve prendere atto di quanto deciso e rivoluzionare tutto

Per la prima volta nella storia dell’Isola dei Famosi, il vincitore verrà annunciato su Playa Palapa, in Honduras, e non in studio. L’ultima puntata, prevista per lunedì 7 giugno, vedrà proclamato il vincitore dalla spiaggia dei naufraghi e non in studio come di consueto, questo per ottemperare ai protocolli nazionali attualmente vigenti in merito al rientro da altri Paesi, in Italia.

Questo procedimento è avvenuto anche per tutti gli eliminati dall’Isola che, prima di due settimane non hanno potuto mettere piede in studio per osservare i 14 giorni di isolamento.

Ilary Blasi, l’edizione dell’Isola dei Famosi più caotica di sempre

Quest’anno l’Isola dei Famosi ha subito tantissime variazioni per far fronte alle diverse problematiche che hanno trovato lungo il cammino. A partire dai giorni di trasmissione, con il giovedì registrato a causa di Supervivientes – l’edizione spagnola del programma – che era in onda sulla stessa Playa Palapa, per poi cambiare giorno in programmazione dell’Isola dei Famosi italiano al venerdì. Non c’è pace neppure di venerdì: perché il 29 maggio, infatti, il reality show non andrà in scena a causa dell’ultima puntata de Il Segreto cui, i vertici Mediaset non hanno potuto rinunciare.

Come se non bastasse, una novità è anche quella della premiazione del vincitore di quest’edizione dell’Isola dei Famosi che verrà fatta a distanza.