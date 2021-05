Royal Family, altro grave lutto per la regina Elisabetta: è accaduto poco fa

Un altro lutto ha colpito la regina Elisabetta. La sovrana proprio in queste ore ha dovuto affrontare la morte di un amico fidato, Fergus

Non è di certo un periodo semplice questo per la regina Elisabetta. Dopo la perdita del marito, il duca di Edimburgo, sua Maestà ha dovuto affrontare altri dolori. Questa volta la sovrana ha fatto i conti con la morte di un fidato amico a quattro zampe.

Per aiutare la regina a non pensare ai problemi legati alla malattia di Filippo, il figlio Andrea lo scorso febbraio le aveva regalato un cucciolo di razza corgi, un incrocio fra un bassotto dachshund e un corgi gallese.

Questo ultimo era stato chiamato Fergus dalla sovrana ma purtroppo è venuto a mancare dando tantissimo altro dolore a Elisabetta. Difatti, una fonte reale al Sun ha fatto sapere che la regina è devastata per la morte del suo cagnolino.

Elisabetta devastata per la morte di Fergus: le era stato regalato dal figlio Andrea

La perdita del cagnolino di razza corgi ha portato nuovamente tanto sconforto nella vita della regina Elisabetta che nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare tantissimo dolore per la morte di Filippo e del suo caro amico Sir Michael Oswald. Questo ultimo è venuto a mancare il 17 aprile, mentre al castello di Windsor si celebravano i funerali del principe Filippo.

Per sua Maestà i cani erano gli unici in grado di aiutarla a non pensare ai problemi che l’hanno vista coinvolta in prima persona negli ultimi mesi. Difatti, nonostante i suoi 95 anni, Elisabetta ogni giorno portava a spasso nel parco i suoi amici a quattro zampe: Fergus, Muick e Candy.