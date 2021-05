Calciomercato Juventus, doloroso addio in estate: lo vuole l’Atletico

Calciomercato Juventus | Per l’estate la dirigenza bianconera potrebbe dire addio al suo centrocampista, chiesto dall’Atletico Madrid

La Juventus in estate potrebbe cedere diversi giocatori, in particolare la batteria di centrocampisti, ruolo che viene considerato l’anello debole della formazione bianconera. Oltre a Ramsey e Rabiot, anche Bentancur potrebbe dire addio. Secondo quanto riferito da Todofichajes.net, ad interessarsi all’uruguaiano sarebbe l’Atletico Madrid. L’idea è quella di imbastire uno scambio: i Colchoneros hanno messo sul piatto uno tra Gimenez, Lemar e Renan Lodi.

Calciomercato Juventus, restyling in difesa: i nomi sul piatto

La Juventus è pronta a rinnovare anche il pacchetto difensivo un po’ in là con gli anni: Bonucci e Chiellini non sono più quelli di una volta e con De Ligt e Demiral da soli i bianconeri non possono restare.

Il sogno di Paratici e Virgil Van Dijk che, però, arriverebbe solo in caso di accesso alla prossima Champions League. L’olandese è valutato 80 milioni di euro dal Liverpool.

Altri obiettivi più realistici sono Milenkovic della Fiorentina (prezzo: 40 milioni di euro), Pau Torres del Villarreal e Konaté del Lipsia.

Possibile anche un tentativo per Sergio Ramos che, nonostante i 34 anni, gioca ancora ad alti livelli e vedrà scadere il contratto con il Real Madrid al termine di questa stagione.

Non si esclude, infine, la possibilità dell’arrivo di Umtiti che al Barcellona non sta trovando moltissimo spazio, chiuso da Lenglet e Piqué.