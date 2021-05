Royal Family, clamoroso ripensamento della Regina Elisabetta: gli scenari

Royal Family, la Regina Elisabetta apre ad un ritorno di Harry: gli scenari possibili rivelati da un esperto di Buckingham Palace. La ‘Megxit’ non ha ancora scritto il suo ultimo capitolo

La ‘Megxit‘ non è ancora arrivata al suo ultimo atto. L’uscita di scena di Harry e Meghan da Buckingham Palace potrebbe avere una coda e questa volta non polemica. L’intervista da Oprah Winfrey ha incrinato inevitabilmente la fiducia dei Windsor nei confronti dei duchi del Sussex ma c’è chi ancora spera in un loro ritorno. In particolar modo la Regina Elisabetta non si arrende all’idea di non vedere più il nipote preferito a Londra. Di certo Harry sta facendo poco per ricucire lo strappo, come testimoniato dalle ultime dichiarazioni rilasciate nel podcast di America Expert con l’attore Dax Shepard. Nel corso della chiacchierata di 90 minuti, il principe ha affermato di non voler più stare a palazzo già da quando aveva 20 anni e ha criticato le capacità genitoriali di suo padre.

Ma il biografo reale Andrew Morton crede che Sua Maestà stia lavorando sotto traccia per ricucire una distanza che si è acuita negli ultimi mesi. L’empatia di Elisabetta con il duca di Sussex nasce dalle somiglianze con la vicenda della principessa Margaret. La regina rivede circostanze simili con la sua amata sorella e spera di opporsi ad un destino simile per i due. Margaret ha vissuto tutta la vita all’ombra della monarca, finendo per soffrire moltissimo di questa figura subalterna.

LEGGI ANCHE >>> Amici 20, confessione di Giulia Stabile: “Mi hanno distrutto tutto”

LEGGI ANCHE >>> Harry, nuovo attacco alla Royal Family: “Non sono come lui”

Royal Family, la Regina Elisabetta apre ad un ritorno di Harry: non deve fare la fine di Margaret

A Vanity Fair Norton sottolinea come: “Penso che la regina sappia benissimo le difficoltà di vivere come una ‘riserva’. Harry è visto come un’anima in pena al pari di Margaret e per questo lo si vuole aiutare, per evitare un finale simile”.

“Elisabetta sapeva anche che Margaret a volte si sentiva come un’estranea e penso che sia per questo che si è assicurata che la porta rimanga sempre aperta per un’eventuale ritorno di Harry”.

Chissà cosa ne pensa però Meghan, vera sostenitrice dell’allontanamento da Londra e secondo molti principale motivo di frattura tra i Sussex e i Windsor. Il suo ruolo sarà come al solito l’ago della bilancia, anche nell’evolversi di questa storia.