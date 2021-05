La puntata andata in onda ieri sera ha visto trionfare Awed nella prova leader. Il web mette in dubbio la veridicità della prova.

La diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera, è stata ricca di colpi di scena e anche di episodi da moviola. Il pubblico da casa ha seguito con attenzione le vicende dei naufraghi in Honduras e così, dopo un’attenta analisi è giunto alla conclusione che la prova che ha visto trionfare Awed non è stata vera al 100%.

Il nuovo leader dell’Isola dei Famosi infatti è stato accusato dal pubblico di aver barato per poter vincere la gara e il premio finale, un panino con prosciutto e formaggio. Ma come si sono svolti realmente i fatti? Scopriamolo nel paragrafo successivo.

Isola dei Famosi, dure accuse contro il concorrente: il web si scatena

Nel corso della puntata di ieri Awed, a causa di un errore di Fariba, la quale non avendo capito pe regole del gioco ha tagliato fuori lui e non uno più forte, ha dovuto rinunciare a un piatto di cannelloni che avrebbero fatto gola a tutti… In modo particolare a un naufrago che mangia riso in bianco da settimane.

Dopo aver saltato questa prova, Awed ha partecipato alla prova leader contro Isolde Kostner ed è qui che il pubblico ha notato qualcosa di non molto leale. La prova leader avrebbe dovuto vedere Awed e Isolde strisciare sulla sabbia per portare con la testa una palla in rete.

Molti, tuttavia, hanno notato che il naufrago si sarebbe aiutato spingendosi con un braccio e nessuno in studio se ne sarebbe accorto. Massimiliano Rosolino però ha affermato dicendo che la prova è stata svolta in modo regolare.