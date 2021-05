Fortnite, è arrivato il tanto atteso annuncio: “Oltre 1000 skin”

Nuovo grande traguardo raggiunto da Fortnite. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore: tutti i dettagli

Le skin rimangono il fiore all’occhiello di Fortnite. Da quelle di default a quelle che vengono lanciato ad ogni inizio season, passando per le collaborazioni e le partnership di livello: ce n’è per tutti i gusti! In questo senso, Epic Games sta continuando a lavorare per rendere l’offerta sempre più variegata e ricca di novità.

La scorsa notte è sbarcata ufficialmente nello store ufficiale Etheria. Si tratta di una skin particolare, che rappresenta una sorta di demone e che può essere acquistata – e quindi indossata – al prezzo di 1200 V-Bucks. Il design è stato rilasciato da @aestethicdemon_, uno degli utenti che è solito creare mimetiche per Epic Games. Cos’ha di speciale? È la 1000esima ad essere inserita nel database.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, arriva una nuova minaccia: adesso cambia tutto

Etheria, the 1000th skin Fortnite has ever released, is now in the Item Shop!

Reposted the tweet because I forgot it was a concept, I don’t wanna promote my code when a concept skin releases!

(Also congrats to @aestheticdemon_ for getting her skin in the game!) pic.twitter.com/dDKpJ9WrI9

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) May 16, 2021