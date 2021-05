Uomini e Donne, arriva l’attacco alle coppie: “Quando non c’è amore…”

Una ex dama del dating show Uomini e Donne ha concesso un’intervista al magazine ufficiale in cui ha lanciato una piccola frecciatina

Ursula Bernardo ha trovato l’amore grazie a Uomini e Donne, con Sossio Aruta, con cui quest’anno ha festeggiato 3 anni di fidanzamento. Una storia consolidata, stando a quanto sente l’ex dama, tanto da star organizzando il matrimonio di cui, di settimana in settimana, dà qualche aggiornamento.

Questa settimana, ad Uomini e Donne Magazine, Ursula ha affrontato anche un tasto dolente: le cose che non vanno nella coppia ed i litigi che affrontano insieme. È proprio parlando della loro relazione che l’ex dama si lascia andare ad una frecciatina.

Uomini e Donne, Ursula attacca Roberta e Riccardo

Ursula Bennardo, parlando della sua relazione con Sossio Aruta ha detto: “È tutto l’opposto di ciò che cercavo ed avrei voluto. Penso che in una coppia, quando non c’è amore, si sia razionali e non si scenda a compromessi. Posso concedermi questa frecciatina alle ultime news sulle coppie di Uomini e Donne?”. L’ex dama non ha fatto nomi ed ha parlato al plurale, quindi il suo attacco non è rivolto soltanto a Roberta e Riccardo, probabilmente. Tuttavia, in questi giorni andrà in onda l’attacco a Roberta Di Padua per difendere il cavaliere Riccardo.

Ad ogni modo, Ursula e Sossio sembrano pronti al matrimonio in un resort in Calabria, a Caposperone. Sarà un matrimonio civile e svolto all’aperto, ad accompagnarla all’altare ci sarà il suo primogenito, Michele oppure lascerà che la accompagnino tutti e tre i figli.