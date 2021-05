Fiorentina-Napoli 0-2, azzurri sognano la Champions: voti, highlights e tabellino

Una partita molto combattuta che ha visto gli azzurri prevalere sui viola: Fiorentina-Napoli termina con la vittoria degli ospiti più vicini alla Champions

Un primo tempo in cui gli uomini di Gattuso e quelli di Iachini si sono studiati, senza particolari emozioni, tranne qualche tiro che ha impensierito Terracciano. Al 1′ del secondo tempo in campo sono scesi 22 uomini diversi che hanno lottato a denti stretti per la vittoria, ma alla fine gli azzurri hanno avuto la meglio. Un rigore assegnato ai partenopei ha concesso il primo gol – dopo aver sbagliato dai 10 m – di Lorenzo Insigne. A chiudere ogni dubbio ci ha pensato Piotr Zielinski che sale a quota 11 gol in stagione.

A nulla è servita la discussa vittoria della Juventus di ieri, contro l’Inter, perché il Napoli con questa vittoria all’Artemio Franchi si conferma con un punto in più in classifica ed un posto Champions. Testa all’ultima di campionato contro il Verona allo Stadio Diego Armando Maradona.

Fiorentina-Napoli: voti, highlights e tabellino

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 6.5; Milenkovic 5, Pezzella 5.5, Caceres 5; Venuti 6, Bonaventura 5.5 (77′ Callejon 5), Pulgar 5.5, Castrovilli 6 (66′ Eysseric 5.5), Biraghi 6 (66′ Igor 6); Ribery 5 (83′ Kouamé sv), Vlahovic 6.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 7; Di Lorenzo 7, Manolas 6.5, Rrahmani 7, Hysaj 6; Fabian Ruiz 6.5, Bakayoko 6; Politano 7 (77′ Lozano 6), Zielinski 8 (77′ Mertens 6) , Insigne 7.5; Osimhen 7 (84′ Petagna sv).

AMMONITI: Rrhamani (N), Milenkovic (F), Ribery (F), Caceres (F), Hysaj (N), Contini (N) dalla panchina, Castrovilli (F), Pezzella (F).

MARCATORI: 56′ Insigne, 67′ Zielinski;

ESPULSI: Dragowski (F) dalla panchina.