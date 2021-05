Domenica In, inaspettato colpo di scena: salta tutto!

Inaspettato colpo di scena per Mara Venier ed il suo Domenica In, per questa giornata ricca di ospiti c’è stato un piccolo problema in scaletta

Tra poco su Rai Uno comincerà una nuova giornata ricca di ospiti a Domenica In con Mara Venier, ma gli imprevisti possono sempre accadere, anche last minute. Tra gli ospiti di oggi a parlare delle loro carriere e vite, ci saranno, tra gli altri Sandra Milo, Alvaro Soler ed Ermal Meta, ma l’ospite più attesa non riuscirà ad esserci.

Sophia Loren, vincitrice dell’ennesimo David Di Donatello sarebbe dovuta essere ospite di Mara Venier. L’attrice 86enne, infatti, ha spiegato alla conduttrice che non ce la faceva fisicamente ad esserci, che preferiva riposare. È stata poi stesso la Queen della Domenica a spiegare: “Il collegamento è saltato perchè si sente stanca. Mi ha detto: ‘Mara te lo devo'”.

Domenica In, quando verrà recuperata l’ospitata di Sophia Loren

Domenica In chiuderà i battenti domenica 27 giugno per la consueta pausa estiva. È molto probabile che Sophia Loren deciderà di raggiungere Mara Venier negli studi Rai di Roma già a partire dalla prossima settimana, un po’ dipenderà dalle sue condizioni di salute. Anche durante la premiazione del David Di Donatello, l’attrice puteolana è risultata essere molto affaticata, tanto da essere stata costantemente affiancata dal figlio, Edoardo Ponti – nonché regista del film grazie al quale ha vinto il premio – e Carlo Conti.

La vita davanti a sé è il film con il quale Sophia Loren ha vinto l’ennesimo David Di Donatello come miglior attrice protagonista, film tutt’ora disponibile su Netflix.