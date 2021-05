Sneakers rare, questo modello è stato venduto a 1,8 milioni di dollari

Sul mondo delle sneakers rare si potrebbe scrivere un libro. Questo modello è stato appena venduto a 1,8 milioni di dollari

Soprattutto negli ultimi anni, il mercato delle sneakers rare ha registrato un’impennata impressionante e con ben pochi precedenti. Più che di collezionismo vero e proprio, in questo caso si può parlare di un mix col mondo dell’hypebeast e degli abiti alla moda e ad edizione limitata.

Parlando nello specifico di scarpe, sono sicuramente le Air Jordan a farla da padrona in questo periodo storico. Da quelle indossate da Michael Jordan per vincere gli anelli NBA a quelle disegnate dal rapper Travis Scott: ce ne sono tantissime. Oggi vi parliamo di un particolare modello che è stato appena venduto alla cifra esorbitante di 1,8 milioni di dollari.

Sneakers rare, le Nike Air Yeezy 1 vendute a 1,8 milioni di dollari

Agli appassionati di sneakers rare questo modello non risuonerà certamente come nuovo: le Nike Air Yeezy 1. Indossate direttamente dal rapper Kanye West in occasione dei Grammy Awards del 2008, sono appena state vendute da Sotheby’s alla cifra astronomica di 1,8 milioni di dollari. L’acquisizione è avvenuta da parte di RARES, un mercato che consente agli utenti di investire in rare paia di scarpe.

Stracciato (e non di poco) il record precedente, che apparteneva ad un paio di Nike Air Jordan 1 vendute a 615.000 dollari nell’agosto del 2020. Ma per quale motivo valgono così tanto le Nike Air Yeezy 1? Oltre ad essere state indossate direttamente dal rapper Kanye West, queste non sono mai realmente uscite sul mercato: si trattava di un prototipo.