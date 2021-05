Covid-19, il bollettino del 14 maggio: 7.567 contagi e 182 morti

La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l’ultimo bollettino da Covid-19: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto sono stati comunicati alcuni minuti fa dalla Protezione Civile i dati riguardanti il bollettino da Covid-19 di oggi, venerdì 14 maggio. A fronte di 298.186 tamponi processati, sono risultati positivi al virus 7.567 italiani (ieri ne erano 8.085). Nelle ultime 24 ore scende anche il numero dei decessi con 182 vittime (ieri ne erano 201).

Quanto al numero dei nuovi guariti sono 13.782 gli italiani che hanno sconfitto il Covid (ieri 14.295). Il tasso di positività si attesta al 2,5% (-0,3%). Nelle terapie intensive si registra un calo con -33, mentre nei ricoveri ordinari -672. Sono 25.948.925 le dosi di vaccino somministrate in totale in tutto il Paese.

Veniamo adesso all’aggiornamento delle singole regioni italiane

Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo dei nuovi positivi al Covid-19 in tutto il Paese. Ma veniamo adesso all’aggiornamento dei contagi registrati in ogni singola Regione italiana.

Oggi, venerdì 14 maggio, sono stati registrati nel Lazio +706 contagi, in Puglia +591, in Abruzzo +144, in Basilicata +116, nel Veneto +453, nelle Marche +252, in Toscana +529, in Friuli Venezia Giulia +36, in Sardegna +99, in Trentino +51, in Valle d’Aosta +43, in Sicilia +573, in Piemonte +595, in Liguria +138, in Lombardia +1.160, in Alto Adige +76, in Emilia Romagna +551, in Campania +1.118 e in Calabria +253.