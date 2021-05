Amici 20, anticipazione finale: chi deciderà il vincitore del talent di Maria De Filippi? Svelato il meccanismo dell’ultima puntata

Manca poco per conoscere il nome del vincitore di Amici 20, perché il talent show di Canale 5 sabato 15 maggio vivrà il suo atto decisivo. Cinque finalisti, un solo re (o regina) e tifo che si divide tra tutti i protagonisti. Sangiovanni, Aka7even, Deddy per il canto, i ballerini Giulia e Alessandro partono tuti alla pari, ma come sarà decretato il vincitore?

Oggi intanto il sito WittyTv ha fatto conoscere ufficialmente il regolamento ufficiale per la finale. Ad eleggere il vincitore di Amici sarà il voto combinato della giuria e del televoto. Guà, perché la vera novità della finale è che finalmente la puntata sarà in diretta e quindi anche il pubblico potrà esprimere la sua preferenza.

I finalisti gareggeranno in una serie di manche decise al 50% dalle giurie tecniche in studio (i nomi non sono ancora stati resi noti) e al 50% dal pubblico a casa. Ma alcune sfide potranno essere decise interamente dal pubblico a casa o dalle giurie presenti in studio. Alla fine rimarranno due soli allievi a contendersi la coppa e il premio come vincitore. Il televoto sarà espresso attraverso il servizio sms dedicato o attraverso il sito web WittyTv, la app Mediaset Play e le Smart Tv abilitate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 20, i guadagni dei semifinalisti con i loro inediti: le cifre

Amici 20, chi sono i cinque protagonisti della finale: tre cantanti e due ballerini

La finale di Amici 20 ha già un logico favorito che è Giovanni Damian, in arte Sangiovanni. Diciotto anni, vicentino, ad Amici ha avuto la sua rivincita dopo che molti non hanno creduto in lui. Aka7even invece è Luca, originario di Vico Equense, e Deddy, anche lui 18 anni, coltiva questa passione da quando era piccolino.

Giulia, romana con la mamma spagnola e papà italiano, è una ballerina di grande talento e Alessandro, brindisino, è specializzato nel latino-americano. Tutti hanno la possibilità di vincere, ma alla fine ce la farà uno solo.