Alessandro Cattelan sbarca su Netflix con un progetto del tutto nuovo. Il conduttore televisivo ha spoilerato alcuni dettagli: vediamo quali

Arriva su Netflix con un progetto originale Alessandro Cattelan: un docu-show diviso in 8 episodi e prodotto da Fremantle intitolato “Una Semplice Domanda”. Il debutto di Alessandro è previso entro la fine del 2021, difatti, le registrazioni del nuovo programma sono ancora in fase di registrazione.

Un progetto nato in estate dopo che il conduttore televisivo si è sentito chiedere da sua figlia Nina: “Papà, come si fa ad essere felici?“. Una domanda che all’apparenze potrebbe sembrare semplice ma che difatti non lo è.

Dopo il suo impegno terminato con X Factor, Cattelan inizia così questo nuovo percorso sulla piattaforma Netflix dove negli otto episodi di “Una Semplice Domanda”, cercherà di dare delle risposte alla domanda che la figlia gli ha rivolto.

Cattelan spoilera il suo nuovo progetto: a breve su Netflix

Alessandro Cattelan ha spoilerato il suo prossimo impegno attraverso l’account privato di Instagram: “E’ arrivato il momento di spoilerarvi il mio prossimo progetto, che in quanto prossimo, arriverà.. prossimamente! Sarà una cosa che la guardi e dici ‘mmmh’ ma anche ‘aaah’, di sicuro non ‘eh’!”.

Come lo stesso conduttore ha fatto sapere, ogni puntata sarà incentrata sulla felicità e non mancheranno argomenti interessanti, inoltre, ci saranno ospiti eccezionali. Questi ultimi lo aiuteranno nella sua missione: rispondere alla domanda di sua figlia Nina. Cattelan viaggerà sia all’estero che in Italia vivendo esperienze uniche.