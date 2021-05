Mutuo under 35 senza anticipo, come funziona: tutti i dettagli

Con l’introduzione di una garanzia statale, ora è più facile richiedere un mutuo per le persone con età al di sotto dei 35 anni

Nei giorni scorsi, il premier Mario Draghi ha annunciato misure di garanzia a sostegno dei giovani. Tra queste, il mutuo agevolato per le persone di 35 anni o meno. Lo Stato ha intenzione in tal caso di garantire al 100% al posto del richiedente che, quindi, non sarebbe costretto a dover sborsare un anticipo per acquistare una casa. L’utilizzo di tale strumento riguarderebbe solo i mutui con valore non eccedente i 250.000 euro.

Oltre a questo, per ciò che riguarda il mutuo, c’è anche l’intensione di elevare lo sgravio fiscale dal 19% al 50% per alleggerire le rate dello stesso. Possibile anche la cancellazione delle imposte di registro catastali.

Secondo quanto riportato da MutuiOnline, ad oggi la percentuale di mutui per i giovani al di sotto dei 35 anni subisce un calo sensibile dal 2011 ad oggi (37,9% contro 28,9%). I ragazzi al di sotto dei 25 anni che chiedono un mutuo sono solo 1,5%.

Mutuo agevolato under 35 anni, i dettagli

Per rendere più semplice la comprensione delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli under 35, dividiamo per punti:

