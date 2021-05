Fortnite torna su iPhone: ecco dove scaricarlo e da quando

Una fantastica notizia quella arrivata poche ore fa: Fortnite torna su iPhone. Ecco da quando e dove scaricarlo

Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare del processo tra Epic Games ed Apple per la questione pagamenti in-app. La software house ha accusato il colosso di Cupertino di gestire una sorta di “monopolio”, con pesanti percentuali di commissione e l’obbligo di passare dall’App Store per completare gli acquisti. Di tutta risposta, la società californiana ha da tempo rimosso Fortnite dalla lista di giochi scaricabili su iPhone.

A breve, però, si potrà tornare a giocare al battle royale col melafonino. Una splendida notizia che è finalmente diventata ufficiale e che renderà il videogame disponibile per tutti già nei prossimi mesi. Ecco dove si potrà scaricarlo e da quando.

Fortnite su iPhone grazie a GeForce Now: ecco da quando

Con un annuncio ufficiale, Aashish Patel di Nvidia ha comunicato che presto una versione di Fortnite touch-friendly verrà resa disponibile col servizio di game streaming GeForce Now. Una grande notizia per tutti i possessori di un iPhone, rimasti orfani del videogame dopo le diatribe tra Apple ed Epic Games. Stando a quanto comunicato nel corso del controinterrogatorio avvenuto in queste ore da parte di Aashish Patel, bisognerà attendere fino al prossimo ottobre prima di poter tornare a giocare da iPhone.

Ricordiamo che GeForce Now è un servizio disponibile direttamente su Safari Mobile, e i videogame sono compatibili sia con lo schermo touch dell’iPhone che con i controller abilitati. Arriveranno sicuramente ulteriori novità prima del nuovo lancio di ottobre 2021.