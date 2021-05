X Factor 2021, nuovo colpo di scena alla conduzione: “Non sarò io”

Torniamo a parlare di X Factor 2021 e del prossimo conduttore. È arrivato un nuovo clamoroso colpo di scena

Poco prima della proclamazione del vincitore di X Factor 2020, Alessandro Cattelan aveva annunciato pochi mesi fa il suo addio al talent show di Sky. Inutile dire come si sia scatenata una vera e propria corsa per capire chi sarà il conduttore della prossima edizione, che andrà in onda con le audizioni a partire da settembre.

Nella serata di ieri, Tv Blog aveva fatto a sorpresa il nome di Lodovica Comello. La conduttrice di Italia’s Got Talent è già da tempo nei radar di Sky, e ha saputo negli anni conquistarsi un ruolo d’élite in questo mondo. Dopo le varie indiscrezioni sul tema, ci ha pensato la stessa Comello a commentare e smentire ufficialmente la sua presenza come conduttrice di X Factor 2021.

X Factor 2021, Lodovica Comello: “Non sarò io la conduttrice”

Nonostante le voci sempre più insistenti, è arrivata la smentita da parte della diretta interessata: non sarà Lodovica Comello la prossima conduttrice di X Factor 2021. Già in cabina di regia con Italia’s Got Talent, ha sfruttato le Stories di Instagram per commentare le voci. “Non è vero, non ci sarò io alla conduzione di X Factor. Come vedete, sono impegnata a fare altre cose, come prendermi cura del mio aspetto” ha ironizzato, utilizzando un filtro che simula gli effetti della chirurgia plastica portati all’estremo.

A questo punto, il toto-conduttore del programma TV torna ad infiammarsi. Chi sarà il sostituto di Alessandro Cattelan? L’unica certezza, al momento, è che dovrebbero essere confermati tutti e quattro i giudici della passata stagione: Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma Marrone.