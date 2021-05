Giulia De Lellis, il grande momento è arrivato: l’annuncio ufficiale

Sta per iniziare per Giulia De Lellis una nuova esperienza. L’influencer vestirà il ruolo di conduttrice televisiva a Love Island: le sue parole

Sbarca sul piccolo schermo un nuovo show creato per trovare l’amore. In onda su Discovery Plus dal prossimo 7 giugno, Love Island darà l’opportunità di innamorarsi a tanti single. Al timone del programma come avevamo già anticipato tempo addietro, vedremo la bellissima Giulia De Lellis.

Questa ultima, diventata nota grazie alla sua partecipazione al Talk Show di Mediase “Uomini e Donne” dove trovò l’amore (Andrea Damante con il quale è finita), affronterà adesso questa nuova avventura che la vedrà per la prima volta calarsi nel ruolo di conduttrice. Un momento attesissimo dai suoi fan pronti a mettersi comodi davanti al televisore per vederla al timone di un programma ‘tutto suo’.

La De Lellis ha mostrato più volte di amare le sfide e nel promo del format appare carica, spigliata e sicura di se. Per questa nuova avventura l’influencer ha detto: “Debuttare come presentatrice era qualcosa che volevo fare da tantissimo. Quindi assolutamente si, sono prontissima, molto carica!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Isola dei Famosi, malore per Awed: la drastica decisione

Giulia De Lellis: “Nelle vesti di conduttrice spero di essere simpatica”

La De Lellis in vista della sua prossima esperienza al timone di Love Island ha dichiarato: “Sarò una presentatrice secondo me abbastanza spontanea, nel senso che non mi andrò a modificare per fare una parte che non mi appartiene. Anche perché ormai mi conoscono tutti e non sarei credibile“.

L’influencer ha poi ironizzato sulla sua vita sentimentale: “Visto le mie esperienze forse è meglio che io non dia suggerimenti a tutti i partecipanti di Love Island!”. Nel nuovo show in onda su Discovery Plus, vedremo un gruppo di ragazzi e ragazze single vivere tra le bellezze di un’isola per quattro settimane. Qui dovranno trovare l’amore e vincere il premio finale.

LEGGI QUESTO ARTICOLO>>> Buongiorno Mamma!, indiscrezione sulla seconda stagione: pubblico entusiasta

Il consiglio che la De Lellis da ai concorrenti del programma, è quello di viversi questa esperienza senza alcun limite e senza paure, “male che va succede una cosa bella“. Al timone del nuovo format Giulia ha detto: “Sarò spontanea e spero simpatica!”.