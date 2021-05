Covid, Gelmini: “Verifiche per nuove riaperture da metà maggio” 

Si attende il tagliando di metà maggio per effettuare nuove riaperture, è quanto ha confermato dal ministro Mariastella Gelmini

Si attende il tagliando di metà maggio per effettuare nuove aperture sull’intero suolo nazionale. A confermarlo è stato il ministro degli Affari Regionali, Maristella Gelmini. Le nuove riaperture però avverranno in maniera ‘progressiva e sicura’.

Il ministro ha sottolineato che diverse attività e realtà imprenditoriali sono state maggiormente penalizzate rispetto ad altre: “Confidiamo che a metà maggio ci sia un check sui dati dei contagi e sulle vaccinazioni e si possa procedere a ulteriori riaperture“.

La promessa è quella che il Governo appena possibile darà delle risposte a chi attualmente si vede ancora chiuso e non ha ricevuto alcuna data per la riapertura.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Covid-19, bollettino 6 maggio: 11.807 contagi e 258 decessi

Riaperture, Mariastella Gelmini risponde al settore del wedding

Il ministro degli Affari Regionali, Maristella Gelmini, ha focalizzato la sua attenzione anche sul settore del wedding: “Voglio dare una risposta a chi da giorni mi scrive per sollecitare la ripartenza di questo settore. La preoccupazione di chi lavora con matrimoni ed eventi e di tante coppie sospese, in attesa di programmare o riprogrammare il giorno più bello della loro vita, è anche una mia preoccupazione“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Vaccino Covid, Gelmini: “Finiamo categorie protette entro due settimane”

In questo modo la Gelmini ha comunicato di essere al lavoro per comunicare quanto prima una data che consenta la ripresa ad uno dei settori maggiormente penalizzati. “Basta feste abusive e assembramenti, ma regole chiare per chi vuole festeggiare il proprio matrimonio o tornare semplicemente al lavoro”, ha concluso la Gelmini.