Cecilia Rodriguez sotto accusa: l’attacco di Iannone e Pretelli

Cecilia Rodriguez ha fatto una rivelazione che ha spostato gli equilibri nel mondo dei VIP: Andrea Iannone e Pierpaolo Pretelli le hanno risposto

Ieri, Cecilia Rodriguez è stata a Il Punto Z di Tommaso Zorzi ed ha affrontato anche il discorso Giulia Salemi, con cui è stata ospite in studio all’Isola dei Famosi. “Non ce l’ho con lei perché si è fidanzata con un mio ex, ma perché faceva molto l’amica e poi… Ha avuto un mezzo flirt con mio fratello Jeremias, poi ho visto che Iannone la chiamava ed ho fatto due più due. È da lì che ho smesso di seguirla”.

Evidentemente le sue dichiarazioni hanno urtato la sensibilità di chi è stato tirato in causa e non solo. La prima risposta, puntuale alle 11:00 di stamattina arriva dall’attuale fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli che commenta su Twitter:

Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se.. — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) May 6, 2021

Cecilia Rodriguez, Iannone non ci sta: le sue parole

Andrea Iannone è stato tirato in causa ed ha voluto dire la sua versione dei fatti. Se Pierpaolo Pretelli è stato più abbottonato ed ha evitato polemiche sterili, il motociclista ha fatto nomi e cognomi su Instagram: “Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei ed il suo fidanzato a bere un buon caffè”. Nella storia postata su Instagram, Iannone tagga le due ragazze tirate in ballo nella questione.

Non è tutto, perché il motociclista – ex fidanzato di Belen Rodriguez – sostiene che tutto sia inventato di sana pianta: “Tutto ha un limite, anche la fantasia. Basta con queste pseudo fidanzate del sottoscritto. Sono single, mi auguro che sia chiaro adesso”.