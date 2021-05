Anticipazioni Uomini e Donne, addio ad una coppia: eliminata una scena

Anticipazioni di Uomini e Donne che prospettano una puntata super interessante e piena di colpi di scena per il dating show

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, giovedì 6 maggio, promettono grandi cose nel corso della puntata. Innanzitutto, ci sarà l’addio ad una coppia: la conoscenza tra Luca ed Elisabetta è giunta al termine. I due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, non si dicono affatto stupidi della comunicazione. Maria De Filippi comunica in studio che, ad aver preso in mano la situazione, è stata Elisabetta che ha ammesso di non voler più continuare.

Elisabetta, a questo punto, spiega di non aver fatto altro che mettere in atto i suggerimenti dati da Tina Cipollari e vedere la situazione con occhio critico.

Anticipazioni Uomini e Donne, la scena tagliata della puntata

La scena tagliata dalla puntata di oggi riguarda proprio la scena d’addio di Luca ed Elisabetta. Tina Cipollari, di fatti, si è scagliata contro Luca e la sua mancata reazione a quanto successo, ma la discussione è degenerata fino a quando l’opinionista gli ha dato del “figlio di pu***na”. Questa parte non sarà mostrata in TV, ma l’addio sarà seguito dalla discesa di un nuovo cavaliere: è Gabriele. Elisabetta, tuttavia, aveva già rifiutato Gabriele, ma decidere di dare l’opportunità per una nuova conoscenza.

Per quel che riguarda Gemma, invece, siederà di fronte ad Aldo e racconteranno di essersi visti e che è anche scappato un piccolo bacio. Tuttavia, non sono propensi a continuare, tant’è che Aldo si dice favorevole nell’approfondire la conoscenza Isabella e Sara.