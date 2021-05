Denise Pipitone, la mamma: “Sono sotto shock”, cosa sta succedendo

Piera Maggio è sotto shock per quanto sta accadendo in queste ore in merito alla riapertura del caso su Denise Pipitone: tutte le ultime

🔴 ULTIM’ORA Ispezioni in corso nella ex casa di Anna Corona, è la prima volta che questo accade in 17 anni. Questa mattina è arrivata una segnalazione anonima sulla presenza di una botola all’interno del garage sottostante l’appartamento #Pomeriggio5 pic.twitter.com/TI1lPbDft2 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 5, 2021



Questo pomeriggio la scientifica dei Carabinieri, insieme a diversi uomini dell’Arma ed i Vigili del Fuoco hanno effettuato un blitz a casa di Anna Corona in seguito ad una soffiata. Le squadre sul luogo hanno immediatamente cominciato le ricerche all’interno di una botola, in casa della madre di Jessica Pulizzi, presente a sua volta all’interno del garage di Anna.

La preoccupazione è che l’eventuale corpo della piccola possa essere stato gettato all’interno di un pozzo – elemento comune nella zona per l’acqua potabile – che si troverebbe all’interno della botola in cui hanno fatto irruzione. Ad illustrare tutto, in diretta, sono state le telecamere di Barbara D’Urso con Pomeriggio 5.

Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio sotto shock

🔴 ULTIM’ORA Arrivano le prime parole di Piera Maggio che ha appreso la notizia delle ispezioni tramite i giornali: “Potevano avvisarmi e avere più delicatezza nei miei confronti” #DenisePipitone #Pomeriggio5 pic.twitter.com/BD7KK7TCZ9 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 5, 2021

Nonostante questa delle ricerche in casa di Anna Corona rappresentino una novità, dopo ben 17 anni dalla scomparsa, Piera Maggio non era neppure stata avvisata della soffiata o dell’intervento. Purtroppo, la madre di Denise Pipitone ha scoperto tutto grazie ai media: “Ho viaggiato in macchina, con mio marito, per correre dall’avvocato e capire se fosse possibile. Sono veramente scioccata”.

È stato proprio l’avvocato di famiglia Frazzitta ad aver comunicato: “Non si tratta di una soffiata anonima”. Le ricerche proseguono, intanto, in attesa che si possa sapere qualcosa in più.