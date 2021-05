Guenda Goria, protagonista insieme a sua madre, Maria Teresa Ruta, dell’ultima edizione del GF Vip ha confessato di essere stata vittima di body shaming in passato.

Così come Rosalinda Cannavò, anche Guenda Goria è stata vittima di body shaming. Mentre l’attrice siciliana ha subito in questi giorni critiche sui social per via di “presunti” chili di troppo, la figlia dell’ex giornalista Rai Amedeo Goria è stata oggetto di critiche anni orsono.

Guenda Goria alcune ore fa attraverso il suo profilo Instagram si è scagliata contro il body shaming facendo riferimento al fatto che oggi i social sono il veicolo principale di questo tipo di insulti. Inoltre l’ex gieffina ha rivelato un retroscena sul suo passato, affermando di aver sofferto lei stessa per questo tipo di offese.

Guenda Goria, la confessione è spiazzante: “Anche io una vittima”

“Io sono stata vittima tante volte di body shaming perché non sono perfetta, come nessuna donna è perfetta, ma quando ero più ragazzina io ero molto cicciottella”. Guenda Goria ha poi proseguito affermando che nel momento in cui si vuole fare una critica ad una persona si possono trovare ben altri argomenti perché “attaccare sull’aspetto fisico è da vigliacchi, da vili e da st***zi”.

“Ho molto sofferto per questo ed il fatto di essere stata tanto presa in giro quando ero ragazzina mi è rimasto dentro”. Le offese restano dentro e difficilmente, quasi mai, spariscono. Anche se la ferita si rimargina, la cicatrice resta e guardandola il dolore torna in superficie.