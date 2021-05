Calciomercato Inter, Conte punta un big a centrocampo: pronto lo scambio. Marotta proverà a chiudere la trattativa per rinforzare la mediana

Lo scudetto è ormai cosa fatta e in casa Inter è arrivato il momento di festeggiare. Ad Appiano Gentile i giocatori si sono lasciati andare alla gioia dopo un anno vissuto sempre con il coltello tra i denti. La motivazione di Antonio Conte ha permesso ai nerazzurri di agguantare il primato nel girone di ritorno e di non lasciare più la presa fino alla fine. Uno strapotere testimoniato dal largo anticipo con cui è arrivato il tricolore. Ma da Zang a Marotta si sta già pensando a come rinforzare questa rosa per centrare quello che sarebbe un traguardo storico, ovvero lo scudetto della seconda stella. L’Inter è ora a quota 19 e sarebbe la seconda società dopo la Juventus a potersi fregiare di tale stemma sulla maglia. La proprietà cinese, alla continua ricerca di partner, non potrà operare spese folli, ma ha assicurato che farà il possibile per mantenere tutti i big e aggiungere un paio di pedine importanti. Dopo la deludente Champions League di quest’anno, la prossima stagione dovrà segnare anche il riscatto europeo. Per questo motivo il tecnico leccese è alla ricerca di giocatori in grado di aumentare il ritmo in mediana.

Calciomercato Inter, Conte punta un big a centrocampo: tutto su Nandez

Il nome principale sul taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Naithan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari. L’ex Boca Juniors si è confermato in questo campionato come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. Ha quelle caratteristiche di dinamismo e corsa che a Milano avevano ricercato in Nainggolan. L’ex numero 4 della Roma non si è mai integrato a dovere con la maglia nerazzurra, così come Arturo Vidal, arrivato troppo scarico da Barcellona. L’idea di Conte è di mettere nel motore un altro cavallo di razza, oltre a Barella, per alzare il livello di corsa nel reparto nevralgico. La società del presidente Giulini valuta il proprio gioiello non meno di 30 milioni ed è intenzionata a tenere duro, specie se dovesse arrivare la salvezza. L’Inter è pronta ad intavolare una trattativa sulla base di uno scambio con il connazionale Vecino, più una cospicua somma cash. I rapporti tra i due club sono solidi da anni e convincere il ragazzo alla fine non sarà un problema. Nandez rappresenta il nuovo corso nerazzurro, fatto di colpi mirati, non costosissimi soprattutto d’ingaggio e funzionali ad un rafforzamento propedeutico all’apertura di un ciclo.