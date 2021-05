Cecilia Rodriguez beccata con Pierpaolo Pretelli: il motivo dell’incontro

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli sono stati beccati insieme a fare colazione in un bar di Milano: qual è il motivo dell’incontro?

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli sono stati sorpresi in un bar di Milano per un incontro. La pagina Instagram Whoopse, infatti, li ha ripresi mentre erano intenti a chiacchierare in compagnia di una terza persona. Di cosa si discuteva?

Ciò che è certo è che Cecilia Rodriguez sta vivendo un periodo di “separazione forzata” da Ignazio Moser attualmente in Honduras per l’esperienza all’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda l’ex gieffino Pretelli, invece, è nel capoluogo lombardo per festeggiare i due mesi di relazione con Giulia Salemi. Cosa condividono insieme? Sicuramente l’esperienza al Grande Fratello VIP, seppure in due anni differenti, ma qual è il motivo che li ha spinti ad incontrarsi in pieno centro a Milano?

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli: nuovi progetti in vista?

Certamente una coppia un po’ strana, visti anche gli “intrecci”: attualmente Pierpaolo Pretelli è il fidanzato di Giulia Salemi che, con Cecilia Rodriguez, condivide un ex: Francesco Monte. Ciononostante, è stato reso noto più volte che le due non nutrono astio l’un l’altra, difatti sono state insieme, in studio, anche all’Isola dei Famosi con una certa complicità. Ad ogni modo, l’incontro ha destato molta curiosità essendo una coppia abbastanza strana da vedere insieme: cos’avranno da dirsi?

Sulla conversazione effettiva non si sa molto, ma il clima tra i due sembrava disteso ed amichevole ed il fatto che sia avvenuto tutto alla luce del sole, non lascia nessuna ombra di tetro alle spalle dell’incontro. È possibile, inoltre, che i due vogliano sviluppare un nuovo progetto insieme.