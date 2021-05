Formula 1, Lewis Hamilton torna re in Portogallo e per il secondo anno di fila vince a Portimao. Sul podio Verstappen e Bottas, Leclerc sesto

Il re è tornato, perché non è mai troppo presto per mettere in chiaro che Lewis Hamilton ha tutte le intenzioni di non abdicare. Il campione del mondo per il secondo anno di fila ha vinto a Portimao mentre Max Verstappen è il primo dei battuti, come era successo in Bahrain, anche se in questo caso la lotta è durata pochissimo.

L’unico momento di pathos, partenza a parte, al giro 7. La safety car entrata per l’incidente tra le due Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen è tornata ai box e alla ripartenza l’olandese ha bruciato il suo rivale portandosi secondo dietro a Bottas. Ma l’illusione è durata poco perché sono bastati 4 giri e un errore di Max per far tornare Hamilton davanti.

Al ventesimo giro Bottas ha alzato bandiera bianca molto facilmente con il suo compagno di team e di fatto la gara è finita lì. Poi il finnico si è fatto anche passare da Verstappen e sono finiti in quest’ordine sul podio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Formula 1, GP Bahrain 2021: Hamilton batte Verstappen, Leclerc sesto

Formula 1, a Portimao gara anonima delle Ferrari: Leclefc sesto e Sainz undicesimo

E le Ferrari? Sia Leclerc che Sainz sono stati autori di una gara anonima. Solo in partenza lo spagnolo ha dato brividi, passando Carlos Perez nel primo giro con una partenza delle sue, ma al nuovo start è finito indietro e dopo la sosta per le gomme ha perso ritmo.

Così dal muretto di Maranello hanno deciso di far passare Leclerc che era comunque più veloce, ma in monegasco non ha mai avvicinato abbastanza la McLaren di Lando Norris, alla fine quinto davanti a lui. Tra meno di una settimana a Barcellona sulle due SF21 sarà montato definitivamente il nuovo fondo che sembra funzionare molto bene e almeno la seconda fila potrà sembrare più vicina.