Royal Family, il principe Carlo fa sul serio: cambiamento radicale!

Royal Family, il principe Carlo fa sul serio: la decisione su Harry e Meghan. Dopo la morte del principe Filippo c’è aria di cambiamento nel castello di Windsor

I gradi di successione a Buckingham Palace sono piuttosto chiari e il principe di Galles è il primo erede al trono della Regina Elisabetta. Dopo la scomparsa del principe Filippo e con Sua Maestà che ha compiuto 95 anni pochi giorni fa, a Londra si è iniziato a pensare a chi dovrà ereditare il comando. Carlo d’Inghilterra è pronto a prendere in mano la situazione da un momento all’altro e come anticipato da diversi tabloid inglesi avrebbe già in mente un nuovo corso per la corona britannica. Una fonte reale ha svelato che: “Il principe sta lavorando ad una nuova monarchia più ‘snella’ e che non prevede la presenza di Harry e Meghan”.

“Dopo il danno che i duchi del Sussex hanno causato alla famiglia, crede fermamente che suo figlio e la moglie non meritino il ​​privilegio di essere dei reali”.

Secondo quanto riferito, le tensioni sono aumentate tra Harry e suo padre dopo che il duca e la duchessa del Sussex hanno rilasciato l’intervista bomba da Oprah Winfrey il mese scorso. I rapporti non erano idilliaci ormai da oltre un anno e quindi non sorprende che i due abbiano deciso di trasferirsi in California, uscendo di fatto dalle logiche della vita a palazzo. Le fonti confermano inoltre che non ci sarebbe nessuna possibilità di riconciliazione, con le parti sempre più distanti e convinte di proseguire per la loro strada.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, non finiscono i problemi: tutta “colpa” di Carlo

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Harry e Meghan come Lady D: una cosa li accomuna

Roya Family, il principe Carlo fa sul serio: Harry e Meghan “esclusi” dalla corona britannica

Secondo le rivelazioni della fonte reale, riportare express.co.uk: “Carlo è ancora arrabbiato per l’intervista da Oprah e difficilmente tornerà sui suoi passi”. E’ pronto quindi a ridisegnare una famiglia reale che non prevede alcun ruolo (ed eredità) per il secondo genito e l’attrice americana.

A quanto pare quindi l’incontro avuto in occasione della cerimonia per i funerali del principe Filippo non ha appianato i rapporti, sempre più tesi. Harry e il padre sono stati immortalati fianco a fianco ma non ci sarebbero state delle conversazioni approfondite sulle questioni in sospeso. Due strade parallele che continuano a non incontrarsi. Il prossimo evento a disposizione per avere un confronto sarà la presentazione della statua dedicata a Lady Diana a Kensington, a luglio. Difficilmente, però, si arriverà ad una conclusione diversa. Harry e Meghan sono ormai fuori dalla Royal Family.