Checco Zalone è tornato e il suo nuovo singolo ha già conquistato tutti. Una protagonista d’eccezione nel video clip.

L’attore comico pugliese Checco Zalone, celebre al pubblico per via dei suoi film campioni di incassi, è tornato alla ribalta con un nuovo singolo che vede come tema principale quello legato al Covid e ai vaccini. Nel video clip una figura d’eccezione, l’attrice Helen Mirren, che vive nel Salento da moltissimi anni.

Checco Zalone l’ultimo video lo aveva registrato direttamente nella terrazza di casa sua. Anche in quell’occasione, riuscì a strappare ai suoi tantissimi fan più di un sorriso che ha alleviato non poco la pesantezza derivante dai mesi di lockdown. A distanza di tempo è tornato con un singolo nuovo di zecca e una clip sensazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, è crisi per una delle coppie più amate: fan sconvolti

Checco Zalone, il nuovo singolo è già un successo: guest star nella clip – VIDEO

Come abbiamo già anticipato nelle precedenti righe, la protagonista d’eccezione del video clip La Vacinada, è Helen Mirren, l’attrice che nel 2007, grazie all’interpretazione della regina Elisabetta nella pellicola cinematografica ‘The Queen’, ha vinto il premio Oscar.

Una presenza imponente all’interno di un video votato alla goliardia. Il filmato è già um successo ed è destinato a diventare virale nel giro delle prossime ore. Checco Zalone è una certezza. Ancora una volta ha confermato di essere uno dei migliori.

Ne La Vacinada Checco interpreta il ruolo di un uomo che parla uno spagnolo maccheronico. Mentre percorre con la sua auto le strade del Salento, incontra una donna a cui chiede delle informazioni stradali. Dopo essersi accorto che la donna è già stata vaccinata, cambia del tutto il suo atteggiamento nei suoi riguardi.