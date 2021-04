Uomini e Donne, addio di Gemma Galgani? Novità pazzesca

Uomini e Donne, è addio a Gemma Galgani? La dama torinese è un cult del dating show di Maria De Filippi, ma potrebbe essere arrivata l’ora della fine

Gemma Galgani è un personaggio cult del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Da anni alla ricerca del vero amore all’interno del programma, tra liti e qualche uscita, ha sempre regalato tanto spettacolo agli amanti di Canale 5.

Tuttavia, a distanza di anni, le cose sono leggermente cambiate. Una volta venivano dedicate puntate intere alla dama torinese, ma da un po’ di tempo a questa parte il tempo è evidentemente ridotto. Complice lo scarso teatrino – causa assenza di Tina Cipollari – tra l’opinionista e la dama, probabilmente Gemma sta convincendo sempre meno.

Uomini e Donne, le dinamiche in caso di addio di Gemma Galgani

Lo scenario in caso di addio di Gemma Galgani potrebbe essere il seguente: intanto Ida Platano è già tornata in studio al termine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri; successivamente ci sarebbero gli occhi puntati su Elsa ed Angela. Il Trono Over, pertanto, non resterebbe affatto scoperto e le tre donne menzionate sono capaci di offrire spettacolo apprezzato dal pubblico di Mediaset.

L’indiscrezione su un possibile addio è di NuovoTv visto e considerato che ogni nuovo incontro ed amore della dama torinese si affievolisce ed è destinato a morire sul momento. Lo spettacolo non entusiasma più e dopo tanti anni forse è arrivato il momento di un ricambio.