Gabriel Garko da il triste annuncio della perdita del caro genitore sul suo profilo Instagram.

“Ciao papà, fai buon viaggio”, così scrive Gabriel Garko sul suo profilo Instagram. Il genitore stava poco bene, combatteva contro la malattia, e l’artista l’ha voluto ricordare con una foto da giovane. Immagini che raccontano di una fisionomia straordinariamente simile a quella del figlio.

“Mio papà non sta bene”, aveva detto l’artista torinese alcuni giorni fa, in occasione di un’intervista in cui lamentava di dover sopportare il polverone mediatico sollevatosi in seguito al suo coming out in un momento così complicato della sua vita.

Gabriel Garko, lutto in famiglia per l’attore: “Fai buon viaggio”

Tanti i commenti sotto il post. Tra le condoglianze ricevute da Gabriel Garko anche quelle di Eva Grimaldi che scrive: “Gabriel avevi bisogno di un buon angelo, ora ce l’hai non dimenticarlo mai”. Un messaggio dolcissimo da parte dell’attrice finita al centro dell’attenzione mediatica a seguito di una finta storia d’amore con l’artista torinese. “Un abbraccio fortissimo. Mi dispiace tanto ! Ti voglio bene”, aggiunge Adua Del Vesco, anch’essa ex di Gabriel. “Ti stringo forte amico mio”, scrive l’attrice Asia Argento.