Fabrizio Corona, drammatico appello a ‘Domenica Live’: con tutto quello che è successo negli ultimi tempi è impossibile rimediare

Come sta passando queste prima giornate di libertà, anche se rimane ai domiciliari, Fabrizio Corona? Lui non lo può fare, perché altrimenti rischierebbe di nuovo provvedimenti da parte del tribunale. E allora ci pensa la signora Gabriella, sua madre, ospite ancora una volta da Barbara d’Urso.

Un’apparante normalità, quella di Corona: si dedica alla forma fisica e legge, soprattutto i giornali. Una vita all’apparenza serena anche se la madre conferma che il nuovo arresto è stato un colpo durissimo: “Devo stare attenta a parlare, vuole sempre che gli si dica sì. Sicuramente è migliorato, sta lavorando per questo ma questo arresto non ci voleva. Ha causato tanti danni, soprattutto a lui che deve riprendere il cammino lasciato. Ma anche a me.

Fabrizio Corona malato da tempo ma nessuno se ne rende conto: l’appello della mamma

Ancora una volta la mamma di Fabrizio Corona ha fatto da avvocato difensore, perché sentore che il figlio è un cattivo esempio continuo non piace a nessuno, nemmeno a lei.- La verità è che, come ammette amaramente ma coscientemente lei, suo figlio è malato e questa sua condizione dura da almeno 15 anni.

Ecco perché fargli la predica non serve a nulla. “Non bisogna fare il moralismo con Fabrizio. Ci sono molto che commettono reati ogni giorno e non vengono puniti. Adesso Fabrizio deve riprendere il cammino lasciato e anche per me non è stata una passeggiata”.

Accanto a tanto dolore, però anche lo spazio per un pensiero dolce. Fabrizio, aiutato dalla redazione di ‘Domenica Live’, ha mandato in studio un collage di foto della famiglia molto commoventi. Un montaggio accompagnato da ‘Portami a ballare’, la canzone che Luca Barbarossa aveva portato al Festival di Sanremo dedicandola alla mamma. Una parentesi felice e serena, anche se Gabriella sa bene che non sarà facile.