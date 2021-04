Covid, Speranza: “Troppi decessi, bisogna fare un passo alla volta”

Covid, il ministro Speranza ha parlato ai microfoni di Domenica In su Rai 1. Ecco tutte le sue parole

“Due le parole che dovranno guidarci nelle prossime giornate: fiducia e prudenza. Bisogna fare un passo alla volta e valutare giorno dopo giorno l’evoluzione del Covid“: ha esordito così il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a Domenica In su Rai 1.

“Stiamo sicuramente meglio, ma ci sono ancora troppi decessi e ricoveri. Il virus circola ed è un nemico pericoloso. Domani faremo un primo passo e daremo un segnale di ripartenza, poi monitoriamo” ha spiegato Speranza, aggiungendo: “Se ci saranno passi in avanti, procederemo con modifiche sul coprifuoco e altre misure“. In mattinata, il ministro ha precisato su Facebook che è in fase di studio la nuova variante indiana.

