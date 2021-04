Supervivientes, Valeria Marini sotto accusa: la clamorosa affermazione

Un annuncio clamoroso su Valeria Marini e la sua apparizione a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi

Valeria Marini è una delle naufraghe in Honduras nella versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. Insieme a lei, c’è un altro italiano, Gianmarco Onestino con cui sembrava aver avuto un flirt nelle prime puntate del reality show.

Ad ogni modo, l’ex compagno della showgirl ha rilasciato un’intervista a Nuovo in cui ha parlato, tra l’altro, del fatto che segue Valeria Marini nella sua avventura al reality show spagnolo. Non ha utilizzato parole al miele, Gianluigi Martino, il quale ritiene di trovare “appesantita” l’attrice. “La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava 84 chili”.

Valeria Marini, le critiche sull’isola e Gianmarco Onestini

L’ex compagno di Valeria Marini ha anche aggiunto che probabilmente la sua ex ha deciso di partecipare alla versione spagnola del programma l’Isola dei Famosi in quanto, in Italia, la sua immagine è appannata a causa della truffa subita da Giuseppe Milazzo ai danni della madre Gianna Orrù. “Forse ero accecato dall’amore”, ha spiegato Gianluigi Martino spedendo un’ulteriore frecciatina alla sua ex attualmente impegnata in Supervivientes.

Un’altra discussione è nata per il presunto flirt con Gianmarco Onestini. Nei primi giorni dell’avventura al reality show, Valeria e Gianmarco avrebbero dormito insieme. Secondo l’ex compagno, tuttavia, la Marini ha preso un bel due di picche dal fratello di Luca Onestini e non ha dispensato dal darle consigli: “Che si comporti meno da ragazzina”. Negli ultimi giorni, la showgirl è stata al centro di una discussione con l’icona trans Lara Sajen cui ha dato un bacio in bocca per risolvere il tutto.