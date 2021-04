Fabrizio Corona ha iniziato una campagna a favore della crescita del paese e mirato al ripensamento dell’economia del sistema penitenziario italiano.

Fabrizio Corona sta vivendo un vero e proprio periodo buio. Tutto è iniziato lo scorso 11 marzo quando il Tribunale gli ha revocato i domiciliari a causa di una serie di violazioni delle prescrizioni. Tra queste le continue apparizioni televisive con querele e polemiche.

Un sospiro di sollievo lo scorso 15 aprile quando l’ex re dei Paparazzi è tornato a casa. A deciderlo sempre i giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano che, come ha fatto sapere Il Corriere della Sera, hanno accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, retroscena su Gemma Galgani: fan sconcertati

Fabrizio Corona, l’iniziativa è sorprendente: “Il mondo ne ha bisogno”

Sicuramente l’esperienza vissuta ha portato Fabrizio Corona a votarsi al prossimo. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex re dei paparazzi ha messo al corrente i suoi followers di un progetto che sta portando avanti il cui nome è Humanity.

“Il mondo ha bisogno di più umanità ecco perchè nasce il progetto “Humanity” in collaborazione con il Consorzio Viale Dei Mille – scrive Corona -. L’economia carceraria è la chiave di volta per ripensare in modo più efficace il sistema penitenziario italiano. Un modello che vuole fare sintesi tra la dimensione della responsabilità sociale e quella dei prodotti/servizi realizzati. Il lavoro svolto dalle cooperative che il Consorzio sostiene ha il potenziale produttivo per contribuire alla crescita del paese: rimette in moto l’economia, crea percorsi virtuosi, abbatte la recidiva. Una sfida imprenditoriale unica, sia dal punto di vista economico che sociale”.