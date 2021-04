Batteria Android si scarica velocemente? Individuata la soluzione

Avete problemi con la batteria del vostro smartphone Android? Potrebbe esser stata individuata la possibile soluzione

Uno dei problemi più ricorrenti per tutti coloro che possiedono uno smartphone di ultima generazione è la durata della batteria. Display sempre più grandi, connessione ad internet continua e applicazioni che consumano in background: tutti elementi che minano l’autonomia del dispositivo. Soprattutto per ciò che riguarda i dispositivi Android, negli ultimi giorni stanno arrivando diverse segnalazioni di gravi problemi di carica della batteria.

Un problema che gli utenti di Reddit stanno denunciando a più riprese, soprattutto per i dispositivi di ultima generazione. Stando a quanto riportato da alcuni esperti, in realtà, il problema potrebbe non essere a livello di hardware. C’è un’app specifica che provoca un forte battery drain, in attesa di aggiornamenti.

Batteria Android si scarica, la possibile soluzione

Anche voi negli ultimi giorni avete notato problemi alla batteria del vostro smartphone Android? Beh, non siete gli unici. Su Reddit ci sono centinaia di thread che parlano proprio di questo, con denunce e possibili soluzioni. Secondo quanto riferiscono gli esperti, pare che il battery drain sia causato da un’app nativa di tutti i dispositivi alimentati dal suddetto sistema operativo: l’app Google.

Sembra comunque si stia trattando di alcuni bug presenti nell’ultima versione del software, e che presto potrebbe essere aggiornato tramite il Play Store. Sempre dando un’occhiata alle segnalazioni degli utenti, pare che il malfunzionamento stia venendo riscontrato in maniera particolare dai possessori di un device targato Samsung. Google non si è ancora espressa ufficialmente in questo senso, ma è probabile che sia già a lavoro per risolvere.