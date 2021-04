Calciomercato Juventus, il terzino arriva dalla Premier: scambio ad un passo. Paratici ha scelto il possibile sostituto di Alex Sandro per la prossima stagione

Uno dei ruoli su cui la Juventus di Pirlo dovrà migliorare per la prossima stagione è sicuramente quello del terzino sinistro. Se per quanto riguarda la fascia destra Cuadrado e Danilo hanno mostrato dei buoni segnali, sia giocando con la linea a 3 che a 4, dal lato opposto Alex Sandro è arrivato a fine corsa. L’esterno brasiliano non offre più determinate garanzie, sia tecniche che fisiche. Problemi muscolari e coronavirus l’hanno reso indisponibile per almeno la metà delle partite stagionali e anche quando impegnato è stato raramente tra i migliori. Paratici e Nedved hanno già individuato chi può prenderne il posto e hanno rivolto lo sguardo verso la Premier League. Le difficoltà economiche, evinte dai numeri di bilancio deficitari, spingono verso uno scambio alla pari con una delle pedine in uscita da Torino. Adrien Rabiot, contratto in scadenza nel 2023, pesa per 7 milioni di euro netti l’anno e verrà utilizzato come contropartita proprio per il nuovo innesto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in attacco: si tratta per lo scambio

LEGGI ANCHE >>> Superlega, festeggia la Juventus: sprint per il titolo in borsa

Calciomercato Juventus, il terzino arriva dalla Premier: scambio Telles-Rabiot

Il profilo individuato è quello di Alex Telles, attualmente in forza al Manchester United e con un passato in Italia nell’Inter. Il brasiliano è entrato a far parte della Seleçao negli ultimi due anni, dopo aver collezionato un paio di stagioni di alto livello tra le fila del Porto. I Red Devils lo hanno acquistato lo scorso anno per una cifra intorno ai 20 milioni, con l’idea di affidargli la fascia sinistra. in realtà quest’anno ha messo insieme solo 7 presenze, non rientrando nei piani tecnici di Solskjaer. Il 28enne vorrebbe cambiare aria e un ritorno in Italia sarebbe di suo gradimento (possiede anche il nostro passaporto). Lo scambio con Rabiot, praticamente alla pari, sarebbe utile anche per il fattore plusvalenze, visto che il francese arrivò a parametro zero nel 2019. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe concludersi nelle prossime settimane. Per Telles è pronto un contratto di 4 anni a circa 5 milioni di euro.