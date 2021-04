Instagram torna sui propri passi: non uscirà l’atteso aggiornamento

Novità per Instagram, che torna sui propri passi e non farà uscire il tanto atteso aggiornamento. I dettagli

Nelle scorse settimane, si è parlato con insistenza di un nuovo progetto da parte di Instagram che sembrava fosse pronto a prendere piede: un social network “for kids”. Nello specifico, si sarebbe trattato della medesima piattaforma, dedicata però agli under 13. Foto, video, storie, reels e chi più ne ha più ne metta: funzioni già conosciute dagli utenti, ma con maggiori limitazioni per i più piccoli.

Qualcosa però sembra essere cambiato. Una colazione formata da ben 35 gruppi ha infatti rivendicato la proposta del colosso di Zuckerberg, inviando una lettera immediata con una richiesta esplicita: cancellare subito il progetto ideato. Ecco le motivazioni e cosa potrebbe succedere nell’immediato futuro.

Instagram for kids non vedrà la luce: i motivi dello stop all’aggiornamento

La notizia non è ancora ufficiale, ma poco ci manca: Instagram for kids non vedrà mai la luce. Il progetto d’aggiornamento lanciato dal colosso di Zuckerberg prevedeva la nascita di una piattaforma identica ma alternativa, con maggiori paletti e limitazioni per proteggere gli utenti under 13. Una coalizione formata da 35 gruppi ha però inviato una lettera con la richiesta di cancellare il progetto. Il motivo? Questa app potrebbe invogliare i giovani ad imbattersi in fotografie e momenti di vergogna per la propria immagine corporea.

“La raccolta di dati familiari e la crescita di una generazione di utenti di Instagram può essere una gran cosa anche per i profitti di Facebook” hanno sottolineato – tra gli altri – l’Africa Digital Rights Hub in Ghana, l’Australian Council on Children and the Media, il Center for Digital Democracy di Washington e la 5Rights Foundation in Gran Bretagna.