Calciomercato Juventus, arriva un top player: accordo raggiunto

Spuntano novità sul calciomercato Juventus, pronta a chiudere per un top player. Infatti i bianconeri avrebbero raggiunto l’accordo con il campione.

La Juventus è pronta a chiudere un altro super colpo di Calciomercato. Stando all’esperto di mercato, Paolo Bargiggia, i bianconeri avrebbero trovato un grande alleato in Mino Raiola per portare Gigio Donnarumma alla corte della Vecchia Signora. Il super procuratore, infatti, sarebbe giunto a Torino per trattare direttamente con Andrea Agnelli, trovando un presunto accordo tra le due parti.

Come riporta proprio il sito di Paolo Bargiggia: “E’ stato raggiunto un accordo di massima per un ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione per cinque anni“. Una delle operazioni più clamorose degli ultimi anni, che vedrebbe una bandiera del Milan, passare direttamente ai rivali della Juventus. Al momento, però, l’affare sarebbe tutt’altro che concluso. Andiamo quindi a vedere cosa manca per l’arrivo di Donnarumma alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Donnarumma è sempre più vicino: le ultime sull’affare dell’anno

Al momento però c’è una sola cosa che manca per l’approdo di Gigio Donnarumma alla Juventus. Infatti sarebbe proprio il calciatore che ancora dovrebbe dare l’ok alla trattativa. Nel cuore del portiere, infatti, c’è sempre il Milan ma dall’altra parte c’è anche la volontà di debuttare in Champions dalla prossima stagione. Quindi se i rossoneri dovessero raggiungere un piazzamento per la massima competizione europea, il primo regalo per i tifosi potrebbe essere proprio la permanenza di Donnarumma.

Inoltre il Milan avrebbe già recapitato un’offerta di rinnovo al portierone della nazionale. L’accordo economico dei rossoneri si basa su un contratto di cinque anni, per otto milioni a stagione, bonus compresi. Un contratto ricco sì, ma non quanto quello proposto dalla Juventus a Mino Raiola. Inoltre nelle ultime ore, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a chiudere il grande colpo anche prima di piazzare Szczesny. Vedremo quindi se ci saranno ulteriori novità nelle prossime ore.