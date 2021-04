Calciomercato Juventus, Raiola studia il colpaccio: ingaggio faraonico

Calciomercato Juventus, Raiola lavora all’asse per favorire il super colpo dell’estate. Ingaggio faraonico per il top player

La Juventus lavora anche in ottica calciomercato. Mentre sul campo i bianconeri stanno dando il massimo per centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Paratici e Nedved studiano come operare per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

Tanti i nomi sul taccuino dei due dirigenti che – uniti ad alcune uscite doverose – potrebbero portare al grande colpo in difesa. In questo senso, nella giornata di ieri l’agente Mino Raiola si è recato alla Continassa sia per discutere con i suoi assistiti che per sviluppare alcune possibili manovre di mercato per la prossima estate. C’è un nome su tutti che potrebbe diventare realtà molto presto, con un ingaggio faraonico in vista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tokyo 2020, Giappone vicino alla rinuncia delle Olimpiadi: l’annuncio

Calciomercato Juventus, si lavora al colpo Donnarumma

Con la complicità di Mino Raiola, il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere a tinte bianconere. La Juventus sta ovviamente tenendo d’occhio la situazione, con il giocatore che andrà in scadenza tra poco meno di 80 giorni col Milan e non sembra ancora pronto a firmare il nuovo contratto. Maldini e Massara non sono disposti a salire oltre gli 8 milioni di ingaggio, mentre Mino Raiola continua a chiederne 12.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Simone Perrotta, lutto in famiglia per l’ex centrocampista della Nazionale

La dirigenza continua ad essere ottimista e a sperare nell’aiuto di una eventuale qualificazione alla prossima edizione di Champions League, ma il tempo stringe. La Juventus sarebbe infatti disposta ad offrirgli un ingaggio faraonico e un ruolo da protagonista assoluto tra i pali, già a partire dalla prossima stagione. E se ci si aggiunge anche l’onerosa commissione riservata all’agente del giocatore, i tasselli del puzzle di compongono.