Netflix, utenti di tutto il mondo accontentati: uscirà a giugno

Spunta una grandissima novità per tutti gli utenti di Netflix in giro per il mondo. Infatti è in arrivo l’attesissima serie, pronta ad uscire a giugno.

Le novità per gli utenti di Netflix non finiscono mai. La piattaforma di streaming video continua ad aggiornare il proprio catalogo, per tenere ben alla larga concorrenti agguerrite come Amazon Prime Video e Disney+. Infatti l’account ufficiale della piattaforma ha annunciato l’uscita di ‘Elite 4’, la nuova stagione dell’amatissima serie tv. La serie prodotta interamente in Spagna è amatissima dagli utenti e sbarcherà il prossimo 18 giugno 2021.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, è finita: tutti i motivi dell’addio improvviso

Così, poco dopo la pubblicazione del tweet da parte del profilo italiano di Netflix, la sezione commenti è impazzita. In poche ore sono arrivati più di tremila ‘mi piace’ e tanti commenti pronti ad accogliere l’attesissima nuova stagione della serie televisiva. Il post del profilo, chiaramente ha stampo ironico, è stato accompagnato anche da un video con tutti i personaggi della nuova stagione. Andiamo quindi a scoprire cosa succederà nelle nuove puntate.

Netflix, gli utenti attendono Elite 4: cosa accadrà nelle nuove puntate

Maneggiare questo tweet con cura perché scotta:

🔥🔥 la stagione 4 di ELITE arriva il 18 giugno 🔥🔥 pic.twitter.com/9LYsj1wALb — Netflix Italia (@NetflixIT) April 12, 2021

A grande richiesta, Netflix è pronta ad accogliere la nuova stagione di Elite. La serie tv spagnola è un thriller che è riuscito ad entrare subito nel cuore di tutti gli utenti abbonati alla piattaforma streaming video. Il regista del successo internazionale è Carlos Montero, autore anche della pellicola ‘Il caos dopo di te‘. Inoltre, lo stesso Montero ha annunciato tantissime novità in arrivo. Infatti il cast della serie si prepara ad accogliere dei volti nuovi, pronti ad entrare nel mondo di Las Encinas.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Facebook, segnalato un nuovo furto dati: utenti sotto attacco

I nuovi studenti saranno quindi interpretati dagli attori Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios, Pol Granch, Diego Martín e Andrés Velencoso. Mentre invece sono confermati i volti celebri del cast originale di Elite come Itzán Escamilla (Samuel), Claudia Salas (Rebecca), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar) e Georgina Amorós (Cayetana). Adesso non ci resta che aspettare l’arrivo del 18 giugno, per goderci finalemente le nuove puntate di Elite 4.