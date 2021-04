Covid, Germania verso nuova stretta: “La situazione è seria”

Covid, nuova stretta in arrivo in Germania. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel, che ha vinto il braccio di ferro con i Laender

I numeri relativi al Covid continuano ad essere in aumento, così come la pressione sulle terapie intensive. Per prevenire il peggio, la Germania si prepara ad una nuova stretta e a tirare nuovamente il “freno d’emergenza” per fermare la terza ondata. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel, che ha parlato di misure da applicare a livello nazionale e non nei singoli Laender.

“Stiamo vivendo una situazione molto seria, e dobbiamo continuare a prenderla sul serio: la terza ondata sta tenendo in pugno il nostro Paese. Non possiamo stare qui ed aspettare che le terapie intensive siano completamente sature” ha spiegato la Merkel alla stampa. Questa mattina, il governo federale ha varato il cosiddetto “freno d’emergenza” per fermare i contagi.

Covid, come funzionerà la stretta in Germania

Se n’è già parlato nei giorni scorsi, e a tal proposito è intervenuta per ufficializzare il tutto anche la cancelliera Angela Merkel: la Germania si prepara ad una nuova stretta per fermare i contagi da Covid. A differenza dei mesi scorsi, sarà ora il governo centrale a decidere come agire su tutto il territorio e non i singoli Laender. O meglio, sarà così laddove l’incidenza del virus è superiore ai 100 casi ogni 100mila abitanti in una singola settimana.

“Necessitiamo di un lockdown per mettere fine alla terza ondata attualmente in corso” aveva spiegato la scorsa settimana il ministro della Salute tedesco Jens Spahn. Tra le ipotesi, c’era anche quella di imporre un coprifuoco per limitare i contatti la sera.