Denise Pipitone, confessione sorprendente: non doveva succedere

Denise Pipitone, confessione sorprendente a ‘Domenica Live’. La storia che aveva fatto sperare la famiglia della bimba era una farsa



Il dolore della famiglia di Denise Pipitone non doveva essere rinnovato e non a questo prezzo. Adesso lo sappiamo, ma dovevano anche saperlo i conduttori del programma russo che per un paio di settimane ha illuso di poter dare una svolta positiva e clamorosa al caso della bambina sparita da Mazara del Vallo nel 2004.

Oggi a ‘Domenica Live’ è emersa la verità, forse quella definitiva. Barbara D’Urso ha ospitato Roman, il conduttore e produttore del web-reality russo che per primo aveva conosciuto Olesya Rostova, la presunta Denise. Secondo lui in realtà la ragazza aveva solo voglia di notorietà e così ha confezionato una bella storia, anche molto credibile.

“Quando ho visto che stava inventando tutta questa storia – ha spiegato – ho deciso che dovevo parlare. Il mio è un format di intrattenimento. Ci sono ragazzi e ragazze che partecipano a sfide e fanno vedere la loro vera personalità. È stata nel mio show, poi abbiamo smesso di avere rapporti perché all’inizio sembrava buona, molto disponibile, poi questo non corrispondeva alla realtà. Lei diceva sempre che voleva avere fama e visibilità”.

Denise Pipitone, parla il conduttore che ha scoperto Olesya: la sua verità è sconvolgente

Il conduttore russo però ha anche difeso la sua buona fede, perché inizialmente la storia della ragazza alla ricerca della sua vera famiglia era apparsa credibile. Poi però si è reso conto che stava recitando un copione e ha deciso di dare un taglio. Roman crede che Olesya conosca benissimo la sua famiglia di origine, quella sorella che diceva di avere perso.

Roman non c’entra nulla con la trasmissione che di recente ha portato all’attenzione in caso di Olesya-Denise e per questo contesta quel. tipo di format: “Mi vergogno molto per quello che hanno fatto alla trasmissione russa. Non rappresenta la nostra televisione, quella è spazzatura”.