Netflix, ennesimo colpo di scena: grandissima novità per gli utenti

Spunta l’ennesima novità per gli utenti di Netflix. Infatti il nuovo accordo sconvolge il piano di abbonamento degli iscritti alla piattaforma streaming.

Non finiscono le novità per gli utenti di Netflix, infatti la piattaforma streaming ha annunciato un accordo pluriennale con Sony. Sbarcheranno in esclusiva sulla ‘N Rossa’ tutti i film della major, con Netflix che si assicura un nuovo catalogo di tutto rispetto, rispondendo quindi alle proposte delle concorrenti come Amazon Prime Video o Disney+. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter le due parti hanno firmato un affare da oltre 1 miliardo di dollari, che andranno diretamente nelle casse della multinazionale giapponese.

Nonostante il grande esborso economico, l’accordo fa bene ad entrambe le parti. Sony, infatti, si assicura visibilità su una piattaforma streaming. La multinazionale giapponese, dopo aver lanciato Playstation 5, non ha sopperito a questa mancanza e non sembrerebbe volerlo fare in futuro. Così il catalogo di film Sony è pronto a sbarcare sul gioiellino di Reed Hastings. Andiamo quindi a vedere quando vedremo le produzioni della casa giapponese sulla piattaforma streaming.

Netflix si accorda con Sony: tutte le novità per gli utenti

L’accordo tra Netflix e Sony partirà dal 2022, con la casa giapponese che farà debuttare i suoi classici sulla piattaforma streaming, ma non solo. Infatti le produzioni lanciate nelle sale cinematografiche arriveranno sulla piattaforma a 18 mesi dalla pubblicazione. Successivamente il colosso giapponese ha pubblicato anche i primi classici pronti ad uscire da Netflix. Infatti il catalogo si rinnoverà: Morbius, Uncharted, Bullet Train e Into the Spider-Verse 2, per poi arrivare a Jumanji e Bad Boys.

Inoltre all’interno dell’offerta arriveranno anche tutte le produzioni Marvel della Sony. Tra questi troveremo anche le future uscite di Spider-Man e Venom, come ad esempio l’attesissimo Spider-Man: No Way Home. Con l’accordo Netflix non avrà solamente l’esclusive, ma anche l’intero catalogo Columbia, Tri-Star, Sony Pictures Classics, Screen Gems e gli altri studi minori afferenti alla major. Non è la prima volta che i due colossi si accordano, visto che già nel 2014 ci fu un accordo simile.