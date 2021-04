J-Ax guarito dal Covid racconta il suo dramma: ha aspettato per rispetto verso gli altri malati, ma ci sono troppe cose che non funzionano



Ha aspettato di essere guarito e fuori da ogni pericolo prima di parlare. Oggi però J-Ax può raccontare il suo dramma e la sua rinascita, lanciando un messaggio duro. Un lungo video postato sui social per dire che anche lui è stato contagiato dal Covid ed è guarito anche se è stata una battaglia durissima.

Non ha problemi ad ammettere che è gli ultimi giorni sono stati i più brutti della sua vita, perché non era mai stato male come questa volta. Ma a farlo stare peggio è stato il fatto che sono stati contagiati anche la moglie e il figlio, quindi per tutta la famiglia è stato un problema quasi insormontabile.

“Avete visto che nell’ultimo mese ho condiviso molti momenti della mia vita. Questo perché mi stava passando la vita davanti. Ho avuto il Covid – racconta J-Ax – non ne ho voluto parlare prima per rispetto, ci sono mezzo milioni di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati”. Spiega di essere un privilegiato perché oggi tutti loro hanno fatto il tampone di controllo e sono tornati negativi.

Però è stato costretto a letto con un mal di testa devastante, anche prendendo quattro farmaci diversi durante la giornata non riusciva a venirne fuori. Immobile sul letto, con lo stomaco dolente e il pensiero fisso che la situazione potesse precipitare da un momento all’altro.

J-Ax colpito dal Covid ora sta meglio: la sua paura più grande era legata alla famiglia



La paura di morire, umanamente comprensibile, era legato soprattutto ad un pensiero. Se lui e la moglie non ce l’avessero fatta, Nicolas (che adesso ha 4 anni) sarebbe rimasto orfano. Un destino già toccato ad altri, anche più giovani di loro, e che non permette di ragionare.

Frustrazione accompagnata dal fatto di sentirsi abbandonati. Non dalla famiglia e nemmeno dagli amici, ma dallo Stato. “Io nella mia casa non sapevo cosa rispondere quando mio figlio mi chiedeva perché non poteva vedere la nonna, gli amici andare a scuola. Ho visto la sua salute mentale deteriorarsi velocemente e io ho dovuto trattenermi dal piangere, perché non volevo che vedesse che per la prima volta il papà non poteva aiutarlo”.

Nel mirino di Ax c’è la politica, senza far nomi, perché non ha saputo gestire la situazione e oggi succede lo stesso con il piano vaccinale. All’inizio nessuna sapeva e conosceva i rimedi. Oggi però è passato un anno, i vaccini ci sono ma la gestione secondo lui è sempre fallimentare. “Che gli italiani non siano stati vaccinati in massa e che non sappiamo nemmeno quando questo avverrà con certezza è un fallimento politico. Non c’è più tempo per sbagliare, solo agire”.